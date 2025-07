Ravenna, entrano di notte nel cortile di una casa e rubano le bici elettriche: due giovani denunciati

RAVENNA. Durante la notte la Polizia di Stato di Ravenna è intervenuta in seguito alla segnalazione di un cittadino che denunciava il furto di due bici elettriche dal cortile della propria abitazione. I protagonisti della vicenda, entrambi incensurati, di cui uno minorenne, si erano illegittimamente introdotti nella proprietà privata dell’uomo impossessandosi delle bici per poi fuggire in direzione di una strada sterrata adiacente all’abitazione.

L’intervento degli operatori della volante ha permesso di rintracciare immediatamente i due giovani con la refurtiva che veniva riconsegnata al proprietario, procedendo alla denuncia di entrambi per il reato di furto in abitazione, di cui uno in stato di arresto.