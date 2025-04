Ravenna, entra in Pediatria con le uova di Pasqua per i bambini: “L’avevo promesso ai miei genitori che non ci sono più”

Un gesto nobile e di grande valore quello di Sauro Sonnu, che ha donato le uova di Pasqua a Pediatria nel ricordo dei suoi genitori e in onore del suo spirito sportivo da allenatore di calcio: “Questa è una promessa che mi ero fatto qualche anno fa quando ho perso mia madre e l’ho rinnovata alla perdita di mio padre circa due mesi fa. Sono stato un calciatore ed ora sono un allenatore di calcio nei settori giovanili. Stando sempre a contatto con ragazzi di tutte le età ti rendi conto che proprio loro rappresentano ancora quell’anima sana e genuina di questo sport. Adoro i bambini e anche un semplice sorriso da parte loro ti può rallegrare una giornata e riempirti l’anima. Un sorriso è una curva che raddrizza tutto”.

Congiuntamente, i più sentiti ringraziamenti del reparto di Pediatria vanno anche al Comitato cittadino di Carraie e in particolare a Cesare Salti, che si è recato in reparto per consegnare le dolci uova psquali. Grazie all’organizzazione annuale di una raccolta fondi da parte del Comitato, le dolci uova di cioccolato, vengono devolute in beneficenza; quest’anno oltre alla Pediatria, sono state donate al dormitorio “Il re di Girgenti” , al Villaggio del Fanciullo, all’Associazione “Refugee Welcome Italia”.