Ravenna, ennesimo tentativo di furto dei ladri vandali in piscina

Ennesimo tentativo di furto nella notte nella piscina comunale “Gianni Gambi” di Ravenna, che sta purtroppo vivendo un’estate molto tribolata a causa di ladri che già in passato avevano fatto irruzione nella struttura, vandalizzando il bar, mangiando snack a sbafo e addirittura concedendosi un bagno. Nella notte tra domenica e lunedì una nuova incursione, ma per fortuna questa volta i ladri non sono riusciti a forzare la porta d’ingresso, con il titolare che questa mattina ha chiamato i Carabinieri, all’opera per i rilievi del caso. La porta risulta danneggiata, ma ha resistito al tentativo di effrazione. La zona della piscina comunale in luglio è stata più volte nel mirino dei ladri, tra le proteste dei residenti esasperati.

A fine luglio l’ultimo precedente

Nell’ultimo week-end di luglio, nella notte tra sabato e domenica alcuni balordi si erano intrufolati nell’area esterna della piscina di via Falconieri e avevano preso di mira il chiosco. Una volta entrati, i ladri hanno rubato caramelle, birre e superalcolici, per un valore totale di circa 400 euro.