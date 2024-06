Ravenna, ennesimo incidente e una famiglia rinuncia a costruire il muretto davanti a casa: “Tanto verrebbe distrutto”

Ennesimo incidente questa mattina a Piangipane all’incrocio tra via Canala e via Maccalone. Si tratta di una nuova triste puntata di una via Canala che ha ribadito la sua pericolosità in due incroci con la via Sant’Egidio, e l’altro all’intersezione con le via Maccalone e San Giuseppe. Una situazione di sofferenza cronica, tanto che una famiglia che vive all’incrocio tra la via Canala e San Giuseppe per ora ha deciso di non ricostruire il muretto a protezione dell’abitazione, visto che verrebbe regolarmente distrutto. Così al momento davanti alla strada c’è una semplice recinzione.

Sequenza infinita

Oggi poco dopo le 12 l’ennesimo incidente che ha coinvolto una Peugeot guidata da un 60enne e una Bmw (guidata da una giovane donna). La Bmw è finita nel cortile della casa di cui si accennava poc’anzi. Sul posto i soccorsi del 118, con due ambulanze, e i Vigili del Fuoco di Ravenna. La Peugeot si è ribaltata sul fianco finendo nel fosso, mentre la Bmw ha continuato la propria corsa abbattendo il contatore del metano e provocando una fuoriuscita di gas che ha richiesto l’intervento dei Vigili del Fuoco. I due feriti sono stati trasportati all’ospedale di Cesena in condizioni di media gravità.