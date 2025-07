Ravenna, emergenza sicurezza: la prefettura intensifica i controlli. Giro di vite sugli irregolari

RAVENNA - Si è parlato questa mattina, venerdì 18 luglio, in prefettura della situazione della sicurezza in città. Si è infatti tenuta una riunione del Comitato Provinciale dell’Ordine Pubblico, convocata per definire le modalità di attuazione delle operazioni straordinarie di controllo, allontanamento e rimpatrio dei cittadini stranieri presenti irregolarmente sul territorio nazionale, come disposto dal Ministero dell’Interno. All’incontro “ a conferma della proficua e consolidata collaborazione” istituzionale, come specifica la prefettura, hanno preso parte forze dell’ordine, enti locali e polizia municipali della provincia.

In particolare, il Comune di Ravenna, nell’assicurare il concorso dei servizi di prevenzione nelle aree maggiormente a rischio, anche grazie ai neo assunti agenti di Polizia Locale stagionali, che rimarranno in servizio anche dopo il periodo estivo, ha anticipato che a breve verrà bandito un concorso per l’assunzione di nuove unità di personale. Al termine della riunione è stata confermata la prosecuzione delle attività di controllo del territorio, già in atto da tempo su tutto il territorio provinciale, con l’obiettivo di rafforzare le azioni di prevenzione intensificando le azioni di controllo nei luoghi ritenuti più sensibili allo scopo di garantire maggiore tranquillità e sicurezza alla cittadinanza.