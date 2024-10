Domenica 17 e lunedì 18 novembre 2024 in Emilia-Romagna si vota per eleggere l’assemblea legislativa e il presidente della giunta della Regione. L’assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna è composta da 50 membri, suddivisi tra consigliere e consiglieri, compresi la presidente o il presidente della giunta regionale.

Quando si vota

Gli elettori possono votare dalle 7 alle 23 di domenica 17 novembre e dalle 7 alle 15 di lunedì 18; gli elettori presenti all’interno del seggio alla scadenza dell’orario stabilito saranno ammessi a votare.

Come si vota

Ci sarà un’unica scheda sulla quale esprimere sia il voto per la candidata o il candidato presidente, sia il voto per le liste concorrenti. Per quanto attiene la modalità di voto, ciascun elettore può: votare solo per una candidata o candidato alla carica di presidente della giunta regionale tracciando un segno sul relativo rettangolo; votare una candidata o candidato alla carica di presidente della giunta regionale, tracciando un segno sul relativo rettangolo, e per una delle liste collegate, tracciando un segno sul contrassegno di una di tali liste; votare disgiuntamente per una candidata o candidato alla carica di presidente della giunta regionale, tracciando un segno sul relativo rettangolo, e per una delle altre liste non collegate, tracciando un segno sul contrassegno di una di tali liste (voto disgiunto); votare a favore solo di una lista tracciando un segno sul contrassegno; in tale caso il voto si intende espresso anche a favore della candidata o candidato presidente della giunta regionale a essa collegato. L’elettore può esprimere nelle apposite righe della scheda, uno o due voti di preferenza per una candidata o candidato a consigliere regionale, scrivendo il cognome (o il cognome e nome) della candidata/o o dei due candidati compresi nella stessa lista. Nel caso di espressione di due preferenze, esse devono riguardare candidati di sesso diverso della stessa lista, pena l’annullamento della seconda preferenza. Non è ammessa l’espressione del voto di preferenza con indicazioni numeriche. Per votare, l’elettore deve usare esclusivamente la matita copiativa che gli viene consegnata al seggio. L’elettore, prima di uscire dalla cabina, deve ripiegare la scheda, secondo le linee lasciate dalla precedente piegatura.

Chi vota

Hanno diritto di voto i cittadini italiani iscritti nelle liste elettorali del Comune di Ravenna che avranno compiuto il 18° anno di età entro il 17 novembre 2024 (nati a tutto il 17 novembre 2006). Il voto si esercita presentandosi di persona presso la sezione elettorale indicata sulla tessera elettorale. Per alcune categorie di elettori (purché iscritti nelle liste elettorali di un Comune della Regione Emilia-Romagna) la legge prevede modalità di voto con procedura speciale: i militari delle forze armate, gli appartenenti a corpi organizzati militarmente per il servizio dello Stato, le forze di polizia ed il corpo nazionale dei Vigili del Fuoco possono esercitare il diritto di voto in qualsiasi sezione del Comune in cui si trovano per causa di servizio; i componenti dei seggi, rappresentanti delle liste dei candidati, sono ammessi a votare nella sezione presso la quale esercitano il loro ufficio; i ricoverati in ospedali o case di cura sono ammessi a votare nel luogo di ricovero; i detenuti, ancora in possesso del diritto di voto, sono ammessi ad esercitarlo nel luogo di reclusione; i marittimi e gli aviatori, impossibilitati a votare nel comune di residenza, possono esercitare il diritto di voto in qualsiasi sezione del Comune in cui si trovano per motivi di imbarco.

Italiani all’estero

Per le elezioni regionali non è possibile votare dall’estero, né per corrispondenza, né in altro modo. I residenti all’estero, iscritti all’Aire (Anagrafe italiani residenti all’estero), riceveranno una cartolina che li informa delle elezioni, gli comunica la data e dà notizia su come accedere alle agevolazioni di viaggio per rientrare in Italia e votare nella propria sezione elettorale.

Statistica votanti

Corpo elettorale del Comune di Ravenna (elettori al 45° giorno antecedente la data di votazione): maschi 61.333, femmine 65.342, totale 126.675.

Documenti per votare

Per essere ammessi al voto gli elettori dovranno esibire la tessera elettorale unitamente alla carta di identità o altro documento di identificazione munito di fotografia, rilasciato dalla Pubblica amministrazione, anche se scaduto, purché possa assicurare la precisa identificazione del votante. In mancanza di documento, l’identificazione può avvenire anche attraverso: uno dei membri del seggio che conosca personalmente l’elettore e ne attesti l’identità; un altro elettore del comune (conosciuto al seggio e provvisto di documento di identificazione), che ne attesti l’identità. Sulla tessera sono previsti fino a diciotto spazi in ognuno dei quali, in occasione di ogni consultazione elettorale o referendaria, viene apposta, ai fini dell’attestazione dell’avvenuta votazione, la data della elezione ed il bollo della sezione. Nel caso la tessera elettorale non risulti più utilizzabile per l’esaurimento di tutti i 18 spazi relativi alla certificazione del voto occorre, prima di presentarsi a votare, richiedere una nuova tessera elettorale. Per evitare il possibile sovraffollamento e le code degli ultimi giorni, è consigliabile verificare per tempo il possesso dei documenti necessari per l’espressione del voto.

Tessera elettorale: modalità rilascio e aggiornamento

La tessera viene consegnata direttamente all’indirizzo dei nuovi elettori attraverso il servizio postale o tramite incaricati comunali. Per i cittadini trasferitisi da altro comune, il Comune di Ravenna provvede alla consegna, tramite raccomandata postale, di una nuova tessera elettorale. In caso di mancato recapito, sarà possibile ritirare le tessere non consegnate direttamente all’ufficio elettorale, in viale Berlinguer 30 (0544 482283 - 0544 482561, elettorale@comune.ra.it). Per il solo cambio di abitazione all’interno del territorio comunale, sarà cura dell’ufficio elettorale inviare per posta un tagliando adesivo contenente i dati aggiornati con l’indicazione della nuova sezione, che il titolare incollerà sulla tessera negli appositi spazi. La tessera viene ritirata qualora il titolare perda il diritto di voto.

Tessera elettorale: esaurimento, deterioramento, smarrimento, furto