Ravenna, Ecogest incassa altri 3 milioni di euro con il Basket Bond regionale

Nuova operazione finanziaria per Ecogest S.p.A., azienda ravennate leader nella manutenzione del verde stradale e autostradale, che ha perfezionato un’emissione obbligazionaria da 3 milioni di euro nell’ambito del programma “Basket Bond Emilia-Romagna”, promosso da Cassa Depositi e Prestiti e BPER Banca con il sostegno della Regione. Questo finanziamento, che si aggiunge al recente bond da 5 milioni di euro sottoscritto da Riello SGR, porta a 8 milioni di euro le risorse raccolte dalla società in poco più di un mese. I nuovi capitali serviranno a consolidare la presenza sul mercato italiano e ad accelerare il piano di espansione in Nord America, in particolare rafforzando le attività in Canada e proseguendo la crescita negli Stati Uniti, dove l’azienda opera già in Delaware e Virginia. L’azionista di riferimento Valerio Molinari ha espresso grande soddisfazione, sottolineando come l’operazione confermi la solidità del progetto industriale e la capacità di esportare il know-how italiano in mercati complessi e competitivi.