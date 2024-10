Ravenna, ecco tutti i vincitori del concorso fotografico sui pavoni di Punta Marina - Gallery

RAVENNA - Si è concluso con successo in termini di partecipazione il concorso fotografico amatoriale dedicato ai pavoni di Punta Marina lanciato dall’associazione Clama Ravenna. “La selezione delle foto non e’ avvenuta basandoci tanto sulla tecnica, sulla migliore esposizione o sull’inquadratura perfetta - sottolineano le volontarie dell’associazione animalista -, ma soprattutto facendoci guidare dalle emozioni che le foto ci hanno trasmesso, dall’amore per la natura e per questi splendidi animali. E anche così, il nostro compito è stato arduo e non abbiamo potuto premiare tutte le foto che avremmo voluto. Per questo , visto il successo dell’iniziativa, pensiamo di riproporla il prossimo anno”. Elevata l’adesione dei cittadini che hanno inviato i propri scatti.

Scorrendo la fotogallery in alto, nella didascalia i nomi dei vincitori e i relativi premi ottenuti.

“Oltre ad avere ricevuto decine di foto, che a breve pubblicheremo integralmente sui nostri social - raccontano le volontarie, tanti sono stati i messaggi che ci sono arrivati a sostegno del nostro progetto di tutela e convivenza; “io sono innamorata di questi pavoni, il loro richiamo è di compagnia”, “è un piacere per gli occhi e per il cuore incontrare un pavone” , “questa estate passeggiando a Punto Marina ho visto questo stupendo pavone osservare dall’alto la vita nei dintorni” sono solo alcuni esempi delle dimostrazioni di affetto per questi amici pennuti”. Una occasione per raccogliere storie e opinioni di tanti cittadini: “Abbiamo conosciuto chi si è trasferito a Punta Marina dopo una vita di viaggi, e ci ha raccontato la meraviglia di ammirare pavoni liberi, una rarità anche per chi ha visto tanto in tutto il mondo - proseguono -. Certamente siamo ben coscienti che qualcuno non apprezza il loro richiamo, non ama che attraversino la strada davanti a casa o che dormano sugli alberi dei vicini, per questo motivo siamo impegnate con il nostro esperto in visite periodiche alle famiglie che desiderano apprendere come realizzare semplici dissuasori”.

Un’occasione , dunque, per imparare a convivere con chi popola gli spazi naturali. “Ormai alla fauna selvatica non restano che spazi limitatissimi, ed il minimo che possiamo fare per rimediare a quanto quotidianamente usurpiamo alla natura è cercare di convivere al meglio con specie diverse - sottolineano le volontarie Clama -. Ringraziamo gli sponsor che hanno reso possibile l’iniziativa e ringraziamo di cuore tutti i partecipanti per le belle foto e per l’entusiasmo. Dedichiamo l’iniziativa ai veri vincitori: i pavoni - concludono - animali che, grazie al progetto ed al sostegno di tanti, possono vivere liberi come tutti dovrebbero”.