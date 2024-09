RAVENNA. Oggi a Ravenna va in scena la Pink Ranning, una corsa in rosa ma aperta a tutti. L’evento organizzato con il coinvolgimento di Linea Rosa e tutta la sua rete associativa vuole lanciare un segnale forte nella lotta alla violenza contro le donne. Due i percorsi, di 5 e 10 km, con il via dalla Darsena di città. Ecco la partenza.

Fotogallery di Massimo Fiorentini