Ravenna, ecco la nave Geo Barents con 57 migranti VIDEO GALLERY

E’ arrivata questa mattina al terminal di Porto Corsini la nave di Medici Senza Frontiere “Geo Barents” con 57 migranti. A bordo ci sono 44 uomini adulti e 13 minori non accompagnati, provenienti da Bangladesh, Sudan del Nord, Egitto, Etiopia, Eritrea e Pakistan. Le operazioni sanitarie e burocratiche si effettuano al Pala De André. Si tratta del sesto sbarco a Ravenna dal 31 dicembre, quando la città è stata per la prima volta meta delle navi Ong. Il governo dallo scorso anno ha infatti scelto di destinare i mezzi che soccorrono i migranti in difficoltà anche verso i porti del nord. Secondo chi critica questa scelta, si tratterebbe di una strategia per fiaccare gli equipaggi costringendoli a lunghi viaggi di risalita dell’Italia, evitando anche che possano tornare nel cuore del Mediterraneo troppo in fretta. L’esecutivo ha parlato invece di una più equa ripartizione degli sbarchi tra i porti d’Italia, evitando di sovraccaricare quelli del Sud.

Le destinazioni

Resteranno tutti in provincia di Ravenna, e precisamente nella struttura ricavata all’interno dell’ex caserma di santa Maria in Fabriago a Lugo, i 13 minori a bordo, tutti età compresa tra i 15 e i 17 anni. I 44 adulti saranno invece ripartiti secondo il piano operativo concordato con la Prefettura di Bologna: 11 nella provincia felsinea, 3 a Ferrara, 4 a Forlì-Cesena, 8 a Modena, 5 a Parma, 3 a Piacenza, 6 a Reggio Emilia, 4 a Rimini. Dalla Prefettura di Ravenna hanno fatto sapere che «non sono segnalati casi critici a bordo eccetto 9 di scabbia già in trattamento».