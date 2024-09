Ravenna, ecco l’ordinanza: chiuse non solo le scuole ma anche biblioteche, centri anziani e cimiteri. Primi disagi sulla costa

RAVENNA - In seguito all’emanazione dell’allerta rossa, valida fino a tutta la giornata di domani, giovedì 19 settembre, è stata disposta, in via precauzionale, anche al fine di evitare il più possibile gli spostamenti, la chiusura per la giornata di domani dei servizi educativi, delle scuole di ogni ordine e grado - comprese le Università e l’alta formazione artistica e musicale - dei centri di formazione professionale (IeFP), dei centri ricreativi e di aggregazione giovanile, delle biblioteche e dei musei, dei centri diurni per anziani e disabili e dei centri socio – occupazionali per disabili, degli impianti sportivi, dei mercati. Chiusi fin da subito cimiteri, parchi, giardini e pinete. Vietato da subito l’accesso alle aree fluviali, all’arenile e alle dighe foranee. Annullate da subito sagre, feste e manifestazioni pubbliche.

Segnalati intanto i primi disagi. Il mare è arrivato fino agli stradelli a Marina di Ravenna. Il maltempo non risparmia la costa e, con la duna autunnale che verrà eretta solo più avanti, l’Adriatico ha avuto campo libero ed è avanzato. Particolarmente critica la situazione all’altezza del Big Mama.