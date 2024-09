Ravenna, ecco gli studenti vincitori di Progetto Futuro

RAVENNA. Progetto Futuro è giunto all’atto finale della sua quinta edizione, ovvero la premiazione degli studenti vincitori delle borse di studio: la cerimonia conclusiva si svolge oggi alla Sala Muratori della Biblioteca Classense alle 17. La giuria, dopo un lavoro attento e difficile, ha selezionato i nomi dei giovanissimi studenti che hanno vinto la borsa di studio 2024. Giunto alla sua quinta edizione, Progetto Futuro è diventato ormai un appuntamento fisso atteso a Ravenna da tutte le scuole ed ogni anno si consolida con un numero crescente di partecipanti, con interesse e attenzione generale.

Progetto Futuro è un’idea dell’Ingegner Romeo Tasselli della Secam Srl, che conta sul supporto e l’organizzazione della Fondazione Cassa di Risparmio di Ravenna, presieduta da Ernesto Giuseppe Alfieri, dell’Usp, Ufficio Scolastico Territoriale di Ravenna e della Fondazione Golinelli di Bologna: l’obiettivo è quello di premiare con borse di studio alunni ed alunne meritevoli che frequentano il quinto anno della scuola primaria del Comune di Ravenna. All’edizione di quest’anno hanno partecipato 8 Istituti Comprensivi del Comune di Ravenna, contro i sei dell’edizione precedente con un aumento del 33%: Istituto Comprensivo Damiano di Ravenna, IC Darsena di Ravenna, IC Del Mare di Marina di Ravenna, IC Randi di Ravenna, IC Ricci-Muratori di Ravenna, IC San Pietro in Vincoli, IC San Biagio di Ravenna, IC Valgimigli di Mezzano.

Sono state assegnate 27 borse di studio da 750 euro per alunno (per complessivi 20.250 euro), di cui 250 euro sotto forma di attività didattiche e formative da svolgere a Ravenna, secondo un programma definito dai partner, condiviso con le scuole a cura della Fondazione Golinelli tramite la Società G-Lab Srl Impresa Sociale, per la valorizzazione delle competenze in ambito metodologico, scientifico e tecnologico, per favorire la conoscenza di sé e delle proprie potenzialità. L’assegnazione delle borse di studio è stata definita sulla base di autonome e insindacabili determinazioni dalla Commissione di Valutazione, composta da un rappresentante della Società SECAM, della Fondazione Cassa Ravenna, della Fondazione Golinelli e dell’Ufficio Scolastico Territoriale di Ravenna, sulla base di un’analisi comparativa delle richieste tenuto conto di diversi criteri tra cui la media dei voti, l’originalità, motivazione e completezza dell’elaborato dello studente e l’impegno sociale. Inoltre, tra i criteri si tiene conto anche della provenienza scolastica, della rappresentanza straniera nonché della parità di genere, ovvero particolare attenzione è stata data alla garanzia della parità numerica tra maschi e femmine. Inoltre, la Commissione ha ritenuto opportuno aumentare a 27 le borse inizialmente previste. La graduatoria finale vede l’adesione di 14 studenti e 13 studentesse.

Questi i vincitori delle borse di studio: Alma Brischia Contipelli, Giovanni Coriassi, Amelia Farabegoli, Emma Guerrini, Samuel Lombardi, Giorgia Pagnani (IC Randi), Filippo De Cesare, Margherita Mazzanti, Filippo Zuffi (IC del Mare), Michele Calderoni, Omer Shanin (IC Damiano), Nicolò Cordella, Penda Diarra Mbengue, Anna Orlando, Virginia Pannacci, Davide Pini, Giulia Saporetti (IC San Biagio), Alessia Crociati, Giorgia Lippi Bruni, Thiago Polidori, Matteo Spadoni (IC Valgimigli), Carlo Bendandi, Ettore De Masi, Pietro Francucci, Matilde Fusconi (IC Ricci-Muratori), Alessandro Ranieri (IC Darsena), Matilde Mazzoli (IC San Pietro in Vincoli).