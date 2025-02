Ravenna, ecco 19 nuovi Carabinieri nel territorio provinciale

In Emilia-Romagna sono entrati in servizio i circa 300 Carabinieri assegnati dal Comando Generale dell’Arma alla Legione Carabinieri Emilia Romagna e distribuiti nelle nove province di competenza. Provenienti dal 143° corso, intitolato al Carabiniere M.O.V.M. Domenico Bondi, i giovani Carabinieri, poco più che ventenni, sportivi, diplomati e anche iscritti ai corsi di laurea, andranno a rinforzare le Stazioni dell’Arma territoriale per garantire sicurezza e prossimità al cittadino.

Per quanto riguarda il territorio di Ravenna, 19 di questi nuovi Carabinieri hanno già preso servizio in questa Provincia e, nei giorni scorsi, sono stati accolti dal Comandante Provinciale di Ravenna, Colonnello Andre Lachi.

Questa assegnazione di personale contribuisce ad un significativo rafforzamento delle Stazioni Carabinieri che, con la loro diffusione capillare, esaltano la capacità di “leggere” il territorio, interpretarne le esigenze e le aspettative.