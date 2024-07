Ravenna, è Simone Godoli il nuovo presidente del Lions Padusa

Simone Godoli è il nuovo presidente del Lions Club Padusa per l’anno 2024/25 e subentra a Riccardo Severi. Lo scorso giovedì 27 giugno presso “Palazzo Manzoni” (S. Zaccaria - Ravenna), si è tenuto il tradizionale passaggio di consegne, durante il quale si è parlato dell’attività dell’ultimo anno, rivolta all’infanzia ed i giovani, all’ambiente, alla lotta alla violenza sulle donne, alle malattie, al Banco Alimentare ed alla consegna del 19°cane guida per non vedenti ed in ultimo gli aiuti per le famiglie colpite dalla recente alluvione. “Tutto ciò che abbiamo fatto è perché siamo Lions, perché, essendo più fortunati di altri, ci siamo uniti e ci sforziamo di progettare ogni giorno soluzioni che possano migliorare la vita di chi è più bisognoso”. L’evento è proseguito con l’investitura ufficiale del neo presidente, che ha presentato il Consiglio Direttivo che l’accompagnerà nel suo impegno. Nel suo saluto iniziale Simone Godoli ha posto al centro dell’anno 24-25 il “Sorriso”. Il nuovo direttivo è composto da Simone Godoli (Presidente), Riccardo Severi (Past President), Andrea Meneghini (1° Vice Presidente), Claudia Zignani (2° vice Presidente), Andrea Bandini (Segretario), Carlo Simoncelli (Tesoriere), Sergio Minghetti (Cerimoniere), Susanna Falzoni (GMT), Marco Ronchi (GST). Consiglieri: Daniela Zattoni, Cinzia Ghirardelli, Giulia Casadio, Lorenzo Frisenda.