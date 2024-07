Ravenna, è scomparsa Chiara Cavassini, la direttrice della Feltrinelli aveva 57 anni. La sua azienda: “Amante viscerale della cultura”

Incredulità e dolore si mescolano, da stamani, quando in città e nel mondo della cultura ravennate si è diffusa la notizia della morte di Chiara Cavassini, venuta a mancare in maniera totalmente inattesa nella nottata scorsa a 57 anni.

“Le Librerie Feltrinelli e tutto il Gruppo apprendono con sgomento della scomparsa improvvisa di Chiara Cavassini, direttrice della libreria Feltrinelli di Ravenna - scrive l’azienda per la quale ha rivestito ruoli nella città di provenienza, e non solo -, a cui ci legano 30 anni di stima reciproca, affetto e irrefrenabile passione per i libri e la lettura”. Nell’affettuosa nota con cui il Gruppo editoriale saluta Cavassini si legge come “Feltrinelli si stringe attorno alla famiglia e a tutti i suoi cari. Chiara - conclude il comunicato -, porteremo con noi il tuo umorismo e il tuo amore sincero e viscerale per ogni forma di cultura”.