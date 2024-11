Ravenna e la lotta alla violenza di genere. De Pascale: “Fare rumore per cambiare” VIDEO

Un 25 novembre speciale a Ravenna, con la voglia di dare un segnale concreto alla lotta alla violenza di genere a Ravenna. Prima dell’incontro di questa mattina in Prefettura è stata protagonista un’iniziativa a cura del Centro antiviolenza di Linea Rosa: “Lavori in corso: un cantiere verso la libertà”. Una iniziativa che ha visto l’installazione di alcune opere in piazza del Popolo, con recite teatrali per far riflettere sul tema della violenza di genere. All’appuntamento in piazza anche il sindaco Michele De Pascale.

In piazza anche una iniziativa di cat calling, con i figuranti travestiti da finti operai che irridono i maschi con i commenti sgradevoli di solito destinati alle donne. Durante la recita, una scena piuttosto curiosa: una coppia di ragazza derisa per gioco dai figuranti non aveva capito il senso simbolico dell’iniziativa e li ha presi a male parole. Poi sono stati calmati, con i ragazzi di Linea Rosa che hanno chiarito che si trattava di una recita.