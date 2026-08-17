Ravenna e l’incendio al Parco Cesarea, il Comune: “La manutenzione dell’area verde ha evitato l’estendersi dell’incendio” - Gallery

A seguito dell’incendio che nella giornata di ieri ha interessato la zona adiacente al Parco Cesarea, tecnici del Comune di Ravenna hanno eseguito un sopralluogo per verificare la situazione. Il rogo è scaturito all’interno di un lotto di proprietà privata, caratterizzato da erba secca, confinante con il parco pubblico. Per quanto riguarda il Parco Cesarea, di pertinenza comunale, gli accertamenti hanno evidenziato l’efficacia degli interventi di manutenzione ordinaria svolti sull’area verde. Nel corso di quest’anno l’Amministrazione ha ulteriormente rafforzato il piano del verde urbano introducendo due sfalci stagionali aggiuntivi laddove necessario.

“La presenza di erba corta e regolarmente curata all’interno dell’area - sottolinea il Comune in una nota - ha svolto una funzione importante poichè ha agito da barriera tagliafuoco naturale, riducendo la biomassa combustibile e abbattendo l’altezza delle fiamme provenienti dal terreno confinante. Questa condizione ha impedito l’avanzamento del rogo, evitando che le fiamme si estendessero al resto del parco e limitando le conseguenze a una ristretta porzione marginale. L’Amministrazione comunale ha già attivato le procedure operative per gestire la situazione e i tecnici del Servizio verde pubblico sono al lavoro per quantificare con precisione gli eventuali danni subiti dal patrimonio comunale (manto erboso, alberature o arredi) nella zona di confine interessata dal fuoco. L’Amministrazione ringrazia i Vigili del Fuoco e le forze intervenute per la tempestività delle operazioni di spegnimento e messa in sicurezza dell’area”.