Ravenna e il caso di “Striscia la notizia”, consulenti scagionati: “Non è truffa”. Querela tardiva di un cesenate

Si sono fidati, consegnando cospicui risparmi a una società di consulenza finanziaria con contatti in Romania, dove - confidavano - i loro investimenti avrebbero dovuto lievitare. Aspetta, aspetta, e i frutti promessi non solo non si sono visti; pure le somme consegnate si sono volatilizzate. Caduta la fiducia è partita l’accusa di truffa nei confronti di due consulenti ravennati, un uomo e una donna rispettivamente di 78 e 59 anni. A fare loro visita, nell’aprile di un anno fa, era stata anche Striscia la Notizia. Contestualmente, a fronte delle querele, si era mossa la Procura, che tuttavia, al termine delle indagini, ha chiesto l’archiviazione per entrambi ritenendo che i fatti rientrino nel contesto di un contenzioso civilistico legato a un caso di inadempimento contrattuale. Una conclusione che tuttavia non ha soddisfatto uno degli investitori, che ieri, forte di una propria memoria, si è presentato davanti al giudice per le indagini preliminari Federica Lipovscek, chiedendo invano ulteriori indagini nella speranza di portare a processo i due consulenti.

Cifre versate ai consulenti

Al centro dell’inchiesta, come noto, uno studio di consulenza su paghe, redditi e 730. Avrebbe proposto a svariati risparmiatori investimenti in Romania prefigurando, nell’arco di una mensilità, un guadagno anche di trenta volte superiore rispetto alla cifra affidata. I consulenti avrebbero tirato in ballo il nome di un ulteriore collaboratore facente capo a una società trevigiana con contatti a Bucarest. Avrebbe seguito lui le pratiche. Una volta divenuti investitori all’estero i clienti avrebbero potuto fruire di straordinari profitti, fatti lievitare da poche decine di migliaia di euro a importi milionari. Nel caso specifico di un architetto cesenate, il progetto sul quale intendeva far confluire i proventi dell’investimento riguardava un intervento urbanistico che prevedeva un investimento di quasi 7 milioni di euro. Stando a quanto pattuito con lo studio ravennate, avrebbe dovuto versare 20mila euro a titolo di fondo spese, oltre a un compenso del 10% allo stesso ufficio di consulenze e del 40% al partner in Romania, calcolati sul totale delle somme ricevute. All’incontro, datato ormai all’inizio del 2018, era seguita una trasferta a Bucarest in compagnia di altri imprenditori, tutti guidati dai due consulenti. Avrebbero dovuto aprire società in Romania con tanto di conto corrente in istituti di credito locali e un ulteriore contratto con la società trevigiana per semplificare le operazioni di accredito. Tuttavia, trascorso il periodo concordato, al posto dei frutti promessi dell’intera operazione, si sarebbero sommati i rinvii, facendo salire invece le spese sostenute a circa 45mila euro. All’avvio di una procedura di negoziazione assistita - lamenta ancora l’imprenditore cesenate assistito dall’avvocato Silvia Bozzi del foro di Pisa - non sarebbe seguita alcuna adesione all’invito.

Caso archiviato