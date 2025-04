Ravenna e i reali, la Camera di Commercio: «Legame che non prescinde dal sacrificio di chi liberò la città dal nazifascismo». Ecco i dati sugli scambi con il Regno Unito

RAVENNA. Mancano poche ore all’arrivo a Ravenna, giovedì 10 aprile, dei sovrani del Regno Unito, Re Carlo III e la Regina Camilla, accompagnati dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Una giornata storica che segnerà per sempre le cronache e i ricordi della comunità ravennate. Una visita attesissima il cui programma coglie tre aspetti fondamentali dell’identità della città, il mosaico, la presenza dantesca e il segno di Lord Byron. Una sfida diventata realtà, quella del complesso museale dedicato al poeta inglese, grazie allo straordinario investimento della Fondazione Cassa di Risparmio di Ravenna e al suo primo ideatore, Antonio Patuelli.

«E’ forte l’emozione – afferma Giorgio Guberti, presidente della Camera di commercio di Ferrara Ravenna – con cui ci apprestiamo ad accogliere Re Carlo III e la Regina Camilla. La loro visita, oltre ad essere un grande onore, è un’opportunità unica e forse irripetibile per rilanciare il forte legame, storico culturale ed economico, tra la nostra terra e il Regno Unito. Legame che non può prescindere dal sacrificio di tante persone, sia del contingente alleato sia delle forze della Resistenza locale, che ha contribuito alla liberazione della città dal nazifascismo. Dal punto di vista economico la Gran Bretagna è l’ottavo partner commerciale delle imprese esportatrici ravennati, La quota di export ravennate destinata ai mercati inglesi, si mantiene sul 3,1%, in crescita rispetto al gennaio-dicembre 2023 (2,9%) ed in miglioramento anche rispetto al 2022, quando era al 3%».

L’indagine della Camera di commercio. Secondo gli indicatori elaborati dall’Osservatorio dell’economia della Camera di commercio di Ferrara Ravenna, nell’anno 2024 le esportazioni delle imprese ravennati verso il Regno Unito in valore sono state pari a circa 174,5 milioni di euro e, rispetto all’anno precedente, sono aumentate del +3,5% (-3,6% il calo dell’export complessivo provinciale verso tutti i Paesi del Mondo). La quota di export ravennate destinata ai mercati inglesi si mantiene sul 3,1%, in crescita rispetto al gennaio-dicembre 2023 (2,9%). Dopo l’effetto Brexit i rapporti commerciali registrano una ripresa: +3,5% a fine 2024, prevalentemente per bevande (con incidenza pari al 21,5% sul totale export verso la G.B.), macchinari ed apparecchiature (quota a 16,2%), soprattutto macchine per impieghi speciali e macchine per impiego generale e prodotti agricoli (15,5%). Con una quota complessiva pari al 3,1% il Regno Unito diventa l’ottavo partner commerciale delle imprese esportatrici ravennati. Nei dodici mesi in esame, il saldo commerciale con tale Paese (differenza fra esportazioni ed importazioni, pari ad un avanzo commerciale di quasi 108 milioni di Euro) risulta positivo: le importazioni della provincia di Ravenna che provengono dal Regno Unito, scendono infatti a 66,6 milioni di euro, -9,6% rispetto all’anno 2023 (-0,5% il calo dell’import complessivo ravennate da tutto il Mondo). Fra gennaio e dicembre 2024, i principali beni importati dal Regno Unito sono stati i mezzi di trasporto (il 30,4% delle importazioni da questo Paese), di cui principalmente parti e accessori per autoveicoli e loro motori, e prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio (con quota 27,7%). Per le importazioni degli autoveicoli, rimorchi e semirimorchi, il Regno Unito, con il 9,8%, risulta il nostro 2° fornitore, dopo la Francia (71,8%).