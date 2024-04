Ravenna e Cervia, il 25 aprile si schiudono le uova di fratino in spiaggia: ”Cercasi volontari per la tutela”

La rete di associazioni “Salviamo il fratino della costa ravennate e cervese” annuncia che le uova di un nido di fratino dovrebbero schiudersi attorno al 25 aprile nei lidi nord di Ravenna. “Un lieto evento in una giornata di alto valore simbolico, che andrà – speriamo - a parzialmente a compensare un inizio stagione di nidificazione che sta portando dati poco confortanti in tutta Italia. L’esistenza del fratino è sempre più minacciata da moltissimi fattori, ma nel ravennate e nel cervese possiamo contare su molti cittadini attenti e rispettosi e su una buona collaborazione con le istituzioni, con i gestori e gli operatori balneari, sempre molto attenti e disponibili. Escludiamo purtroppo dalle note positive la Riserva naturale di foce Bevano a Lido di Dante e Lido di Classe, dove, a causa di pochi indisciplinati, le misure di tutela per una area dedicata interamente alla natura – tra le pochissime in una costa emiliano-romagnola completamente antropizzata – vengono vanificate, ed ancora non risulta attivo alcun nido. Dunque, in attesa della schiusa, i volontari domandano la massima attenzione a tutti i cittadini, in particolare a coloro che portano al mare i loro amici a quattro zampe: ora più che mai è necessario fare un piccolo sforzo e tenerli al guinzaglio, in modo da non far correre rischi a pulcini che, come noto, sono grandi come una noce e per un mese non sono in grado di volare”.

I volontari inoltre lanciano un appello per chi si volesse unire a loro e dedicare qualche ora del proprio tempo alla scoperta e alla tutela dei fratini. “Non è richiesta particolare esperienza, perché vi sarà sempre affiancamento con i volontari più esperti. Ringraziamo tutti i cittadini che vorranno prestare attenzione e darci una mano”. Per informazioni, disponibilità o segnalazioni chiamare 3349470326 oppure scrivere a fratinoravenna@gmail.com