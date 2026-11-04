Ravenna e Cervia, blitz antidroga della Polizia: sequestrati 19 chili di sostanza e un’arma, tre giovani in arresto

Un maxi sequestro di droga tra Ravenna e Cervia ha portato all’arresto di tre giovani italiani, sorpresi in possesso di circa 19 chilogrammi tra hashish e marijuana. L’operazione è scattata nel pomeriggio del 2 novembre ed è stata condotta in sinergia dalle unità antidroga delle Squadre Mobili di Ravenna e Forlì-Cesena.

Il primo blitz è scattato a Ravenna, dove gli agenti hanno fermato un’auto con a bordo due incensurati del posto di 21 e 22 anni, che trasportavano in una borsa quasi sette chili di sostanze stupefacenti. Le successive perquisizioni nelle loro abitazioni hanno fatto salire il quantitativo totale sequestrato a circa nove chili, insieme al materiale per l’imballaggio, bilancini di precisione, cellulari e 3.015 euro in contanti ritenuti frutto dello spaccio.

Contemporaneamente a Cervia, i poliziotti hanno arrestato un 24enne del luogo: all’interno della sua casa nascondeva circa dieci chili di droga, 29 boccette di sciroppo di codeina e 1,6 chili di biscotti edibili contenenti THC, risultati positivi ai test di laboratorio. Nell’abitazione è stata rinvenuta anche una pistola semiautomatica Beretta 1934 con caricatore inserito e 31 cartucce complessive, sulla quale sono ora in corso accertamenti per stabilirne la provenienza.

Nella mattinata del 4 novembre il GIP del Tribunale di Ravenna ha convalidato tutti gli arresti, confermando la custodia cautelare in carcere per il giovane cervese e disponendo i domiciliari con braccialetto elettronico per i due ravennati.