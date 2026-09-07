Ravenna, E-bike modificate, in tre giorni eseguiti dodici sequestri

Dodici biciclette elettriche a pedalata assistita sequestrate in appena 72 ore perché modificate e trasformate, di fatto, in ciclomotori abusivi. È il bilancio dei controlli messi in campo dalla Polizia locale di Ravenna contro la circolazione di e-bike irregolari, in particolare nel centro storico e nelle aree pedonali.

Le pattuglie hanno fermato dodici conducenti sorpresi a procedere a velocità sostenute senza pedalare. Gli accertamenti sui mezzi hanno evidenziato la presenza di acceleratori manuali, in grado di far muovere autonomamente le biciclette ben oltre il limite di 6 chilometri orari previsto per la propulsione esclusivamente elettrica. In due casi i veicoli erano capaci di raggiungere rispettivamente i 48 e i 55 chilometri orari.

Tutti i mezzi sono stati sottoposti a sequestro amministrativo ai fini della confisca e depositati al Comando di via D’Alaggio.

Tra i fermati anche un diciottenne italiano, sorpreso su una e-bike modificata che, con il solo acceleratore, raggiungeva i 34,5 chilometri orari.

Nel corso delle operazioni un cittadino tunisino, regolarmente presente in Italia, avrebbe opposto resistenza agli agenti nel tentativo di evitare il sequestro della bicicletta. Per lui è scattata una denuncia a piede libero per resistenza a pubblico ufficiale.

La Polizia locale ricorda che l’installazione di dispositivi che consentono al mezzo di procedere senza pedalata può comportare l’equiparazione dell’e-bike a un ciclomotore, con le conseguenze previste in materia di immatricolazione, targa e assicurazione. I controlli proseguiranno anche nelle prossime settimane.