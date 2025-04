RAVENNA. Ha attraccato al porto di Ravenna poco dopo le 14 la nave Life Support di Emergency che ha trasportato 82 persone soccorse il 17 aprile nelle acque internazionali della zona Sar libica. Tra queste 27 minori, 11 donne, due ragazze minori non accompagnate, una bambina accompagnata, 23 ragazzi minori non accompagnati e un bambino accompagnato. Hanno riferito di essere partite da Zawiya in Libia. I naufraghi provengono da Sudan, Eritrea, Etiopia, Ghana, Nigeria e Togo.