Ravenna, è arrivata la Humanity1 con 125 migranti VIDEO GALLERY

È arrivata poco dopo le 14 di oggi a Ravenna la nave Humanity1 con a bordo 125 migranti salvati nella notte di tra venerdì e sabato scorsi dalla Ong tedesca Sos Humanity. Si tratta del terzo sbarco in una ventina di giorni a Ravenna. L’ultimo è avvenuto martedì 6 maggio con l’arrivo della nave Solidaire. Sono ormai 20 le navi arrivate in città a partire dal 31 dicembre 2022. Tornando alla Humanity1, il salvataggio ha comportato 1.500 km di navigazione aggiuntivi per raggiungere Ravenna, che ha accolto i migranti provenienti in gran parte da Etiopia ed Eritrea.

Stando ai dati nazionali elaborati dalla Uil, sono circa 18mila i migranti arrivati in Italia da gennaio ad oggi, la maggior parte dei quali provenienti dal Bangladesh. Nei primi mesi del 2025, l’Italia si è confermata il primo punto d’approdo in Europa, con la maggioranza degli sbarchi in Sicilia e in Calabria. Il Mediterraneo si è rivelato la rotta più mortale, con più di 300 tra vittime accertate o presunte nei mesi iniziali dell’anno. Le Ong continuano a denunciare la mancanza di vere e proprie missioni europee di soccorso Il Governo italiano rivendica invece una maggiore efficacia nella gestione dei flussi, ottenuta grazie agli accordi bilaterali con l’Albania.