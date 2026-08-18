Ravenna, è arrivata la 28esima nave di migranti. In tre anni e mezzo sbarcati in 2.500 GALLERY

RAVENNA. La nave Humanity I gestita dalla ong tedesca Sos Humanity è arrivata questa mattina al porto di Ravenna. Sono 73 i migranti che ha tratto in salvo nelle acque del Mediterraneo, tra Malta e Lampedusa. Il ministero dell’Interno ha designato Ravenna come porto sicuro di sbarco. Tra i migranti soccorsi sono segnalati 10 minori e 4 donne.

La scelta della destinazione, distante centinaia di miglia nautiche dalla zona di soccorso, ha riacceso le polemiche sulla politica dei “porti lontani” adottata dal governo. Il sindaco Alessandro Barattoni nei giorni scorsi ha espresso forte preoccupazione per le condizioni di chi si trova a bordo: «Ravenna non è certo il porto più vicino, ma cercheremo di costruire tutto il percorso perché tutto funzioni al meglio dopo un viaggio disagevole e mi permetto di dire disumano».

Per la Humanity I si tratta del quarto arrivo a Ravenna: i tre precedenti erano avvenuti nel corso del 2025. Lo sbarco porterà inoltre a 28 il numero complessivo degli arrivi di migranti via mare gestiti nel porto ravennate dal 31 dicembre 2022. Dall’inizio degli arrivi, Ravenna ha accolto complessivamente 2.465 persone, con il dato più consistente concentrato nel 2024, quando si registrarono dieci sbarchi e arrivò circa la metà del totale.

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