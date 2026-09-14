Ravenna, è ai domiciliari, va in giro in auto e per sfuggire ai Carabinieri si infila in uno stradello senza uscita: 33enne arrestato

In giro nonostante i domiciliari, vede i Carabinieri e scappa, ma si infila in uno stradello senza uscita. I Carabinieri di Mezzano hanno arrestato un uomo di 33 anni della zona, per evasione. L’uomo era agli arresti domiciliari dallo scorso mese di giugno, a seguito di un precedente arresto per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti.

Il fatto è avvenuto domenica sera, intorno alle 21.45, durante un servizio di controllo del territorio. I militari, non ricevendo risposta al citofono dell’abitazione dell’uomo, hanno perlustrato le vie adiacenti. Poco dopo, la pattuglia ha intercettato l’auto del 33enne. Quest’ultimo, alla vista dei Carabinieri, ha cambiato bruscamente direzione nel tentativo di eludere il controllo. Ne è scaturito un breve inseguimento, terminato in uno stradello sterrato senza uscita.

Una volta fermato, l’uomo ha dichiarato spontaneamente di essersi allontanato da casa. Al termine delle formalità di rito, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, l’arrestato è stato ricollocato agli arresti domiciliari presso la propria abitazione, in attesa del giudizio con rito direttissimo.