Ravenna, due nuovi mezzi per il 118 grazie alla generosità dei coniugi Bezzi

Un’ambulanza e un’automedica in più per il servizio di emergenza sanitaria dell’Ausl Romagna grazie alla generosità di Lilia Guerrini e del marito scomparso Lamberto Bezzi, che hanno destinato importanti risorse al potenziamento del 118. I due mezzi, presentati durante una cerimonia di ringraziamento alla presenza delle autorità e degli operatori sanitari, entreranno a far parte del parco aziendale, attualmente composto da 75 ambulanze e 15 automediche. In Romagna il sistema dell’emergenza territoriale garantisce complessivamente, anche grazie alla collaborazione con le associazioni, 45 ambulanze e 9 automediche operative 24 ore su 24. «Desidero ringraziare la signora Guerrini e suo marito per il significativo gesto di solidarietà e vicinanza al nostro servizio sanitario pubblico – ha dichiarato la direttrice sanitaria Francesca Bravi –. In un momento in cui la sostenibilità della sanità pubblica è messa a dura prova, gesti come questo ci incoraggiano a proseguire con determinazione». Il prefetto Raffaele Ricciardi ha sottolineato come la donazione possa contribuire a salvare vite umane. Il nome dei coniugi Bezzi accompagnerà i due mezzi sulle strade del territorio.