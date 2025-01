Ravenna, due daini intrappolati da corde e plastica in un fosso: uno muore, l’altro viene liberato VIDEO

Un daino morto nonostante il tentativo di salvataggio dei volontari Gev di Legambiente Ravenna. Nel pomeriggio di ieri le guardie ecologiche volontarie (allertate da un cittadino) hanno prestato soccorso a due daini con i palchi intrappolati tra di loro da tessuto non tessuto e materiale plastico.

I due animali erano sfiniti in un fosso, uno di loro si è dato alla fuga in libertà, mentre il secondo purtroppo era senza vita. “Per il secondo purtroppo non c’è stato nulla da fare - raccontano dal Gev - la nostra pattuglia ha presidiato il sito fino all’arrivo degli operatori del Cras”.