Ravenna, due cavalli cadono nel canale, salvati dai vigili del fuoco

RAVENNA - Un intervento di salvataggio molto impegnativo quello di cui sono stati protagonisti i vigili del fuoco. Due cavalli sono caduti in un canale della pineta, nella zona prospicente la pialassa Baiona. Si trattava di un puledrino con la madre, allo stato brado, che non riuscivano più a risalire. Se ne sono accorti due ciclisti in mountain bike che hanno avvisato i vigili del fuoco.

Si è sollevato anche l’elicottero da Bologna per dare un aiuto ai colleghi, mentre i veterinari controllavano la situazione. Alla fine la madre è stata sollevata con una gru e portata all’asciutto. Difficile il salvataggio del piccolo: si agitava ed è stato necessario sedarlo. Le condizioni dei due cavalli sembrano però buone, il servizio veterinario deve solo controllare la zampa dell’esemplare più grande, che faticava ad appoggiare. Il salvataggio ha richiesto circa un’ora di tempo.