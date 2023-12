Ravenna. Due auto si toccano: una si schianta contro un blocco di cemento e finisce rovesciata in un campo

Due auto che viaggiavano questa mattina da Punta Marina in direzione Ravenna si sono toccate e una è finita contro il blocco di cemento che separa le corsie di via Destra Canale Molinetto per poi ribaltarsi in un campo adiacente. Il conducente dell’auto, una Fiat Punto completamente distrutta, è stato portato in ospedale del personale del 118 in condizioni di media gravità: considerando la dinamica dell’incidente, il 30enne può ritenersi un miracolato. L’incidente è avvenuto questa mattina attorno alle 7,30 in via Destra Canale Molinetto, la strada che congiunge Ravenna e Punta Marina. Sia la Punto che l’altra auto, una Lancia Y, viaggiavano in direzione Ravenna. Per cause in corso di accertamento da parte della Polizia locale, che ha dovuto gestire anche la viabilità a seguito dello schianto e i conseguenti rallentamenti, le due vetture si sono urtate l’una con l’altra. Ad avere la peggio è stato il 30enne - che aveva un seggiolino a bordo ma in quel momento non stava trasportando nessun bambino - che, dopo un urto devastante contro il blocco di cemento che separa le carreggiate, si è rovesciato. Sul posto il 118 è intervenuto con un’ambulanza e con un’auto con il medico a bordo: l’elisoccorso non si è potuto alzare in volo a causa della nebbia.