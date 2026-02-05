Ravenna, due arresti in 24 ore: spaccio e furti sotto controllo della Polizia

Proseguono senza sosta i controlli della Polizia di Stato a Ravenna per garantire maggiore sicurezza in città. Nella scorsa notte, gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico hanno arrestato un cittadino tunisino di 33 anni trovato in possesso di circa 80 grammi di hashish, alcune pasticche di ecstasy e oltre 2.000 euro in contanti. L’uomo, regolare sul territorio, è stato posto agli arresti domiciliari in attesa del rito direttissimo.

Nel pomeriggio di mercoledì, un altro intervento della Polizia ha portato all’arresto di un cittadino marocchino di 30 anni, anch’egli regolare sul territorio, ritenuto responsabile di un furto aggravato ai danni di un esercizio pubblico del centro città. Gli agenti, allertati con una dettagliata descrizione del sospetto, lo hanno individuato nei Giardini Speyer pochi minuti dopo il furto, ancora con i capi di abbigliamento appena sottratti. Vista la pericolosità sociale del soggetto, con numerosi precedenti per reati contro il patrimonio, l’uomo è stato dichiarato in stato di arresto e deferito anche per un altro furto commesso a fine gennaio in un esercizio pubblico della città.