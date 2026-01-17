Ravenna, droga e telefoni in carcere: perquisizioni a tutto campo dalle prime luci dell’alba

Droga, telefoni cellulari e dispositivi elettronici in carcere a Ravenna, via ad una perquisizione ad ampio raggio da questa mattina.”Dalle prime ore di oggi - comunica la Questura - sabato 17 gennaio, la Squadra Mobile della Questura di Ravenna, unitamente al Nucleo della Polizia Investigativa Penitenziaria, sta eseguendo una articolata operazione di Polizia giudiziaria. In atto una serie di indagini nella Casa Circondariale per verificare l’introduzione di droga e apparecchiature elettroniche di telecomunicazione”.