Ravenna, doveva essere ai domiciliari, invece anima gli schiamazzi in piazza del Popolo: 33enne arrestato

Nello scorso fine settimana i Carabinieri di Ravenna, hanno arrestato un 33enne di origini straniere, responsabile del reato di evasione.

La vicenda ha avuto inizio quando durante la notte tra sabato e domenica, diversi cittadini hanno chiamato il 112, segnalando degli schiamazzi in Piazza del Popolo ad opera di diversi ragazzi di origini straniere.

All’arrivo delle pattuglie, un uomo seduto ai tavolini di un bar della piazza ha tentato di dileguarsi per evitare il controllo. Il movimento sospetto non è sfuggito ai militari che lo hanno riconosciuto come un soggetto attualmente sottoposto alla misura degli arresti domiciliari. Dopo poco tempo l’individuo è stato rintracciato nelle vie adiacenti e accompagnato in caserma. Al termine degli accertamenti di rito, il 33enne è stato dichiarato in arresto per evasione. Nella mattinata di ieri, presso il Tribunale di Ravenna, il Giudice ha convalidato l’arresto e ha disposto per l’uomo il ripristino della misura degli arresti domiciliari in attesa del processo.