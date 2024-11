Ravenna, dopo più di 31 anni l’Aurora chiude la saracinesca: “Ora faremo soprattutto i nonni”

Giovedì sera, dopo più di 31 anni, si abbasserà per l’ultima volta la saracinesca della cartolibreria Aurora, negozio storico di via Cicognani, autentico punto di riferimento della zona sia per il servizio fornito alla cittadinanza, sia per l’apprezzata presenza dei suoi gestori, molto ben voluti dai residenti del quartiere, e non solo. Come tutte le belle storie questa ha un lieto fine, frutto per fortuna non della crisi economica che sta colpendo tanti settori del commercio, ma dal naturale ciclo della vita, con la decisione seppur sofferta da parte della titolare Roberta Casadei di chiudere l’attività per svolgere a tempo pieno il compito di nonna, assieme al marito Stefano Cangialeoni. Con la speranza che un giorno non troppo lontano qualcuno possa riaprire il negozio, tappa fissa per intere generazioni di ragazzi che hanno frequentato la vicinissima scuola media Don Minzoni.

Come racconta la stessa titolare, «molti genitori tornavano da noi anche quando i loro figli andavano alle superiori. Evidentemente si trovavano bene e questa è la cosa che ci fa più piacere. Ci mancheranno e non possiamo che ringraziare e abbracciare tutti loro, ma è arrivato il momento di trascorrere più tempo con le persone che amiamo. In questi ultimi giorni aspettiamo i nostri storici clienti per comprare qualcosa di conveniente o anche solo per un saluto. Molti di loro sono già passati, alcuni portandoci addirittura dei regali, facendoci anche commuovere. Un grazie anche ai tanti stagisti che in questi anni ci hanno dato una mano».