Ravenna, dopo la sassaiola fra giovani in zona stazione monta la rabbia dei residenti di via Carducci

Sassaiola a colpi di sampietrini tra due gruppi di ragazzi in zona stazione. E’ accaduto nuovamente, nel primo pomeriggio di ieri, intorno alle 13, a nemmeno una settimana da un precedente episodio analogo verificatosi tra i binari della stazione. E questa volta a farne le spese sono state due auto parcheggiate lungo via Carducci, colpite e danneggiate dalle bordate.

A descrivere la scena alle pattuglie del Radiomobile, intervenute sul posto insieme a una volante della polizia, è stata una signora che ha assistito attonita alla scena. Due fazioni composte ciascuna da circa quattro ragazzi a prima vista di origine straniera si sono affrontati a colpi di pietre.

