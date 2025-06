Ravenna, dopo i reali, ecco “l’effetto voli”: media british in tour

Ravenna e la sua offerta culturale unica sempre più apprezzate dalla stampa britannica: all’effetto Reali, in seguito alla recente visita di Re Carlo e della regina Camilla, si aggiunge l’effetto voli, grazie ai collegamenti giornalieri attivi quest’anno tra il vicino Aeroporto di Rimini e i tre scali londinesi di Heathrow, Gatwick e Stansted operati da British Airways, easyJet e Ryanair.

«Per la nostra città -sottolinea il neo sindaco di Ravenna Alessandro Barattoni- è stato un onore accogliere re Carlo III e la regina Camilla, insieme con il presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Siamo pronti e impegnati per valorizzare la popolarità e l’apprezzamento nei confronti della nostra città anche in termini di destinazione turistica e culturale. L’eccezionale ricchezza di patrimonio storico-artistico e naturalistico del territorio trova ora condizioni per portare un concreto incremento di flussi turistici grazie ai nuovi collegamenti aerei tra Rimini e Londra».

Tra i media inglesi che in questi giorni hanno esaltato Ravenna, l’edizione web del prestigioso “Independent” (circa 21 milioni di utenti unici mensili), che mercoledì 28 maggio ha pubblicato online un articolo, a firma di Jordan Reynolds (ospite di un recente educational tour tra Rimini e Ravenna promosso da Apt Servizi Emilia-Romagna).

Dopo una descrizione di Rimini, Reynolds evidenzia la vicinanza con la città sede di otto monumenti Unesco, dove Lord Byron “ha avuto una casa e una famiglia – una famiglia molto particolare”. Il giornalista si riferisce al periodo dal 1819 fino al 1821, quando Byron soggiornò con la sua amante Teresa Gamba e suo marito conte Alessandro Guiccioli a Palazzo Guiccioli. Palazzo oggi sede del Museo Byron, recentemente visitato dalla Regina Camilla, rimasta affascinata “da una valigia di Teresa, regalo di nozze per il matrimonio con suo marito, usata per raccogliere oggetti relativi a Byron, tra cui lettere e ciocche di capelli”. “A pochi passi dal museo” - prosegue Reynolds - “si trova la Basilica ottagonale di San Vitale, che risale al VI secolo. È sede di mosaici di vetro sorprendenti e ben conservati ed è stata visitata dal Re in aprile”.

Ravenna è tappa obbligata per ammirare la ricca cultura del territorio anche per Eleanor Noyce, che nel suo articolo su Metro (quasi 60 milioni di visite mensili) sottolinea come “a poco meno di un’ora da Rimini ci sono otto monumenti del patrimonio mondiale dell’Unesco sparsi per la città, molti dei quali risalenti al V secolo d.C., e una ricchezza di bellissimi mosaici in mostra al Mausoleo di Galla Placidia e alla Basilica di San Vitale”. Una ricchezza musiva che si può apprezzare anche fuori dai siti Unesco, come sottolinea la giornalista britannica: “Non tutti sono nascosti all’interno di edifici: i mosaici sono così radicati nella cultura ravennate che fiancheggiano le strade e le piazze, con versioni moderne visibili al Parco della Pace, in Via di Roma e ai Giardini di Spira”. Noyce conclude la nota su Ravenna con un consiglio velato di humor britannico: “E non dimenticate di visitare la tomba del poeta e filosofo italiano Dante Alighieri mentre siete lì. Accreditato per aver scritto la Divina Commedia interamente in dialetto toscano, è spesso indicato come il “padre” della lingua italiana stessa. Un titolo piuttosto grande, sì?”.