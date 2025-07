Ravenna, donna spruzza spray al peperoncino a un uomo che beve al bar: scoppia la rissa, tre denunciati

RAVENNA. Una donna che spruzza spray al peperoncino a un uomo che beve una bevanda e scoppia una rissa con tre persone denunciate. Tutto è avvenuto nel pomeriggio di ieri nella zona della stazione ferroviaria. A intervenire sul posto è stata una volante della polizia di stato di Ravenna dopo una segnalazione fatta da alcuni passanti. Secondo la ricostruzione fatta dagli agenti la donna si sarebbe avvicinata ad un uomo che, in qual momento, stava consumando una bevanda presso il bar spruzzandogli dello spray al peperoncino. Da qui, nasceva una rissa in cui il soggetto inizialmente aggredito, avrebbe impugnato un coltellino, senza però colpire nessuno e spingendo la donna a terra.

La dinamica è stata ricostruita grazie al sistema di videosorveglianza e tutti i soggetti coinvolti, di nazionalità straniera e regolari sul territorio nazionale, già noti per alcuni precedenti per reati contro il patrimonio e contro la persona, sono stati denunciati per il reato di rissa.