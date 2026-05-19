Ravenna, donna investita da un furgone muore dopo 5 giorni

RAVENNA. Una donna di 74 anni, Maria Luisa Riva, ha perso la vita ieri sera per le conseguenze di un incidente stradale avvenuto nei giorni scorsi. La donna era stata portata in gravissime condizioni all’ospedale Bufalini di Cesena dopo essersi scontrata con un Fiat Doblò all’incrocio tra la via del Sale e via Cella, a San Pietro in Campiano. L’incidente si era verificato nelle ore pomeridiane di mercoledì. Stando a una prima ricostruzione effettuata dalla polizia locale, la signora, residente in zona, avrebbe attraversato l’incrocio da via Cella in bicicletta mentre lungo la strada principale stava arrivando il furgone in direzione San Pietro in Vincoli. Soccorsa dall’elicottero del 118 in stato di incoscienza, la donna era stata stabilizzata e portata al Trauma Center del nosocomio cesenate.