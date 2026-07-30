Ravenna, donna finisce in carcere per reati commessi dal 1991 al 2010

RAVENNA. Nel pomeriggio di martedì, la Polizia di Stato di Ravenna ha proceduto all’arresto di una cittadina ravennate, destinataria di provvedimento di cattura. Nello specifico, gli agenti della Squadra Mobile hanno rintracciato la donna presso la propria abitazione e alla stessa hanno notificato – e poi eseguito – un ordine di carcerazione per l’espiazione della pena residua di anni 3 di reclusione. Il provvedimento è stato emesso dal Tribunale di Sorveglianza di Bologna e portato ad esecuzione dalla locale Procura della Repubblica e riguarda il cumulo delle pene già irrogate per i reati di ricettazione, truffa, falso e circonvenzione di incapace commessi dal 1991 al 2010. La donna risulta avere diverse segnalazioni, anche risalenti nel tempo, per reati contro il patrimonio ed in materia di immigrazione clandestina. Al termine degli atti di rito, è stata associata presso la Casa Circondariale di Forlì