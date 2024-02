Ravenna, donna ferita con un’arma da taglio in un negozio in centro. Fendenti in tutto il corpo e a un occhio: arrestato un uomo

Una donna è stata portata in gravissime condizioni in ospedale dopo essere stata ferita con un’arma da taglio, in seguito a una lite. L’episodio, su cui sono in corso accertamenti da parte dei Carabinieri, è avvenuto nella notte a cavallo tra il 28 e il 29 febbraio, in un negozio in piazza Baracca. I militari hanno arrestato un uomo, il titolare del negozio.

Coltellata a un occhio

Da quanto si apprende, l'aggressione sarebbe avvenuta attorno alla mezzanotte nel corso di una lite tra il titolare del negozio, un bengalese in regola col permesso di soggiorno del 1980 in Italia da diversi anni e una donna di origine algerina di 37 anni, residente a Ravenna. Secondo la prima ricostruzione la donna sarebbe entrata all’interno del negozio. Non è chiara come sia iniziata la discussione, culminata in una aggressione da parte del titolare dell’attività con un coltello. Al momento però non si esclude che il titolare abbia reagito a sua volta a un’aggressione.

Numerosi i fendenti che hanno raggiunto la donna in tutto il corpo, il più grave dei quali ad un occhio. A segnalare il fatto alcuni passanti che hanno portato all’intervento dei Carabinieri del Nucleo Radiomobile. Al loro ingresso i militari hanno trovato la donna riversa a terra e il titolare dell’attività impietrito: l’aggressore non ha opposto resistenza né proferito parola mentre lo arrestavano. Nel corso della notte è stato interrogato dal pm Francesco Coco ed è in stato d’arresto per tentato omicidio. La donna è ricoverata in rianimazione e non è in pericolo di vita dopo un delicato intervento chirurgico. Le indagini da parte dei Carabinieri del comando provinciale di Ravenna, come spiegato dal comandante del reparto operativo Gianluigi Di Pilato, sono attualmente in corso; sequestrato il locale e sono in corso le verifiche di eventuali impianti di video sorveglianza della zona e all’interno dell’attività.