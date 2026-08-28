Ravenna, donazione di materiale scolastico: la raccolta sabato 5 e sabato 12 settembre

Ravenna
  • 28 agosto 2026
Ravenna, donazione di materiale scolastico: la raccolta sabato 5 e sabato 12 settembre

Nell’ambito dell’iniziativa di solidarietà “Tutti i bambini e le bambine vanno a scuola”, giunta alla 14esima edizione, sabato 5 e sabato 12 settembre si svolgerà la raccolta di materiale scolastico nei punti vendita della città e delle località del forese, dove i volontari delle associazioni coinvolte nel progetto saranno a disposizione dei clienti per informarli sugli obiettivi dell’iniziativa e invitarli ad acquistare e a donare articoli di cancelleria. Nel dettaglio gli articoli che sarà possibile donare: maxi quaderni con e senza margini, copertine per quadernoni (rosse, blu, verdi e gialle), raccoglitori ad anelli e buste con occhielli, ricambi fogli, cartelline con elastico, pastelli (scatole da 12), pennarelli a punta fine, matite, gomme, temperini, penne (blu, nere e rosse), colla stick, evidenziatori, album da disegno, compassi, goniometri, righe, righelli e squadre, forbici con la punta arrotondata.

Il progetto “Tutti i bambini e le bambine vanno a scuola” è promosso dalla Consulta del volontariato Comune di Ravenna ODV con il coordinamento dell’assessorato alle Politiche per la salute, Politiche sociali, associazionismo, volontariato, Terzo settore, Politiche per le famiglie.

L’obiettivo è permettere alle famiglie in difficoltà di mandare a scuola i propri figli con un corredo scolastico completo e adeguato.

La raccolta fondi 2026

La Consulta del volontariato Comune di Ravenna ODV come ogni anno mette a disposizione il proprio conto corrente, creando un centro di costo specifico per chiunque volesse contribuire con donazioni in denaro tramite bonifico bancario sul c/c della Banca BCC ravennate, forlivese e imolese di viale Berlinguer n. 12 di Ravenna, intestato alla Consulta del Volontariato Comune di Ravenna ODV (IT36N 085421 310400 00001 00917) con la causale “progetto tutti i bambini vanno a scuola”. Si fa presente che, ai sensi dell’articolo 83 del Codice del Terzo settore (decreto legislativo 117/17), c’è la possibilità di detrarre o dedurre dalla dichiarazione dei redditi parte della cifra donata tramite bonifico.

Tante sono le Associazioni che ogni anno partecipano al progetto: Arci Associazione genitori, Auser Volontariato Ravenna ODV, Associazione Avvocato di strada, La Casa delle donne, Centro d’ Ascolto Caritas, Comitato Cittadino Antidroga, Croce Rossa Italiana, R.C. Mistral, CittAttiva, Associazione Dalla parte dei Minori, Punto d’ Incontro, Associazione Sportiva Pietro Pezzi, Linea Rosa ODV, Movimento Adulti Scout Cattolici Italiani, Banca del Tempo “Ogni ora più vicini” APS, oltre ai quattro Lions Club Ravenna - Distretto 108A.

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