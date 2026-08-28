Ravenna, donazione di materiale scolastico: la raccolta sabato 5 e sabato 12 settembre

Nell’ambito dell’iniziativa di solidarietà “Tutti i bambini e le bambine vanno a scuola”, giunta alla 14esima edizione, sabato 5 e sabato 12 settembre si svolgerà la raccolta di materiale scolastico nei punti vendita della città e delle località del forese, dove i volontari delle associazioni coinvolte nel progetto saranno a disposizione dei clienti per informarli sugli obiettivi dell’iniziativa e invitarli ad acquistare e a donare articoli di cancelleria. Nel dettaglio gli articoli che sarà possibile donare: maxi quaderni con e senza margini, copertine per quadernoni (rosse, blu, verdi e gialle), raccoglitori ad anelli e buste con occhielli, ricambi fogli, cartelline con elastico, pastelli (scatole da 12), pennarelli a punta fine, matite, gomme, temperini, penne (blu, nere e rosse), colla stick, evidenziatori, album da disegno, compassi, goniometri, righe, righelli e squadre, forbici con la punta arrotondata.

Il progetto “Tutti i bambini e le bambine vanno a scuola” è promosso dalla Consulta del volontariato Comune di Ravenna ODV con il coordinamento dell’assessorato alle Politiche per la salute, Politiche sociali, associazionismo, volontariato, Terzo settore, Politiche per le famiglie.

L’obiettivo è permettere alle famiglie in difficoltà di mandare a scuola i propri figli con un corredo scolastico completo e adeguato.