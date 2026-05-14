Ravenna, domenica le celebrazioni per gli 80 anni del consiglio comunale

Domenica 17 maggio, alle 10, al teatro Alighieri si terrà una seduta straordinaria del Consiglio comunale a 80 anni esatti dalla prima del 17 maggio 1946, che fu espressione del voto elettorale del precedente 7 aprile. L’evento, che si inserisce nel quadro delle celebrazioni in vista dell’80° anniversario della fondazione della Repubblica italiana (2 giugno 2026), vedrà la partecipazione di numerosi amministratori, consiglieri e alcuni ex sindaci che si sono avvicendati sugli scranni del consiglio comunale dal 1946 ad oggi.

La cerimonia si aprirà con i saluti e l’introduzione del sindaco Alessandro Barattoni e del presidente in carica del consiglio comunale Daniele Perini.

Sarà presente il prefetto di Ravenna Raffaele Ricciardi.

Seguirà l’intervento di Alessandro Luparini, storico e direttore della Fondazione Casa di Oriani, che traccerà un excursus sugli eventi precedenti e successivi alle elezioni amministrative del 7 aprile del 1946 che portarono all’insediamento del primo Consiglio comunale il 17 maggio, nel quadro generale della nascita della Repubblica italiana. Il sindaco Barattoni e il presidente Perini consegneranno quindi gli attestati di riconoscimento agli ex amministratori e consiglieri presenti in teatro. La manifestazione è aperta alla cittadinanza.