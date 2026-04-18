Ravenna, domani una giornata dedicata agli amici a 4 zampe a Mezzano

A Mezzano una giornata dedicata agli animali. Domani dalle 10 alle 20, all’arena del giardino Camilla Ravera si terrà “Tutti in festa con i nostri amici a 4 zampe”, iniziativa promossa da associazioni locali con il patrocinio del Comune di Ravenna. In programma mercatini, stand gastronomico, lotteria e sfilata di cani, oltre al concorso per bambini “Disegna il tuo animale”. Previsti anche momenti di educazione sanitaria e cinofila. Nel pomeriggio la sfilata alle 16, la premiazione dei disegni alle 17 e l’estrazione della lotteria alle 18.