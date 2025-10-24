Ravenna, sabato 25 ottobre inaugura il bike park all’ex ippodromo. Aumentano le tariffe dei campi da calcio, ferme da 25 anni

Le tariffe per l’uso dei campi da calcio del Polisportivo Darsena raddoppiano: lo ha deciso il Comune con una delibera di giunta. L’aumento accompagna l’apertura del nuovo Bike Park, che sarà inaugurato domani nell’area dell’ex Ippodromo Candiano di via Marani, completamente riqualificata dopo i lavori iniziati nel maggio 2024 e conclusi a fine settembre.
La decisione arriva dopo oltre 25 anni senza aggiornamenti: il vecchio tariffario, infatti, risaliva al 1998. L’amministrazione ha ritenuto necessario adeguare i costi alla luce delle spese di manutenzione e gestione cresciute nel tempo, oltre che per la valorizzazione delle nuove aree dedicate al ciclismo e al pattinaggio. Le tariffe entreranno in vigore in due momenti distinti: dal 27 ottobre per le piste e dal 1° gennaio del prossimo anno per i campi da calcio.