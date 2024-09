Ravenna, domande per rimborsi abbonamenti al trasporto pubblico locale e regionale fino al 30 settembre

RAVENNA. I residenti nel territorio del comune di Ravenna che hanno un abbonamento annuale al trasporto pubblico locale e regionale su ferro e su gomma (acquistati dall’1 agosto 2023 al 31 luglio 2024) hanno tempo fino al 30 settembre per chiedere un rimborso del 70% del costo effettivamente sostenuto, che sale al 100% se si tratta di utenti under 26. La richiesta di rimborso dovrà essere presentata all’azienda di trasporto che ha emesso l’abbonamento: Start Romagna per il trasporto pubblico locale Tpl (https://www.startromagna.it/rimborso-idrocarburi/) e Trenitalia Tper per gli abbonamenti al trasporto su ferro (https://www.trenitaliatper.it/s/rimborso-idrocarburi). Il rimborso per gli abbonamenti acquistati a partire dall’1° agosto 2024 e fino al 31 gennaio 2025 potrà essere richiesto a partire dal 15 ottobre. La Regione Emilia-Romagna ha infatti confermato l’agevolazione per i residenti nei comuni interessati da attività di estrazione di idrocarburi. Gli utenti sprovvisti di collegamento a Internet si possono rivolgere all’Ufficio front office e accoglienza del Servizio sociale associato del Comune di Ravenna, in via D’Azeglio 2, tel. 0544 482550, dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12, il martedì e il giovedì anche dalle 15 alle 17, che fornirà tutte le informazioni utili relative all’inserimento della domanda di rimborso.