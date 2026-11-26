RAVENNA. Il Tribunale di Ravenna ha condannato il ministero dell’Istruzione a risarcire con 15 mensilità un docente precario, “vittima di un abuso nella reiterazione dei contratti a tempo determinato”, come dice la Cisl Scuola Romagna. Ed è un “precedente significativo” e un “segnale concreto per tanti precari che, dopo anni di servizio attendono ancora il riconoscimento dei propri diritti”. La sentenza, pubblicata due giorni fa, pone a carico del ministero anche le spese legali. Il docente, racconta il sindacato, aveva accumulato oltre 36 mesi di servizio con contratti a termine, senza alcuna concreta prospettiva di stabilizzazione. Ad assisterlo nel ricorso, depositato il 27 gennaio scorso, è stata appunto la Cisl Scuola Romagna. Il giudice ha riconosciuto un’indennità pari a 15 mensilità dell’ultima retribuzione utile ai fini del Tfr, oltre agli oneri di legge: “Nelle motivazioni ha chiarito che l’abuso non può essere valutato guardando ogni contratto isolatamente, ma va letto nel quadro complessivo di una precarietà protratta nel tempo, dovuta anche alla mancanza di adeguate procedure di reclutamento e stabilizzazione. Una situazione che richiede una tutela effettiva del lavoratore, in coerenza con i principi del diritto dell’Unione Europea”, segnala la Cisl Scuola. Dunque, “non è soltanto una vittoria legale, ma il riconoscimento di un diritto negato troppo a lungo a chi ha garantito il funzionamento della scuola pubblica, lavorando per anni senza alcuna stabilità. Continueremo a offrire assistenza e strumenti concreti a docenti e personale che hanno vissuto una precarietà prolungata. Stabilità e dignità professionale non sono privilegi, ma diritti da garantire a chi contribuisce ogni giorno alla qualità della scuola pubblica”, conclude la sigla.