Ravenna, divieto di balneazione a Casalborsetti

È stata emessa dal Comune di Ravenna un’ordinanza di divieto temporaneo di balneazione a Casalborsetti, per un tratto di 360 metri compreso tra i 200 metri a nord e i 160 metri a sud della foce del canale Destra Reno. Il provvedimento si è reso necessario sulla base dei contenuti di una nota prodotta dall’Unità operativa igiene e sanità pubblica del dipartimento di sanità pubblica dell’Ausl Romagna in quanto, dagli esiti delle analisi microbiologiche dei campioni di acque marine prelevati nei due punti di monitoraggio relativi al tratto indicato. è emersa una concentrazione superiore ai valori limite del parametro Enterococchi intestinali, probabilmente collegata alle forti precipitazioni dei giorni scorsi in Emilia-Romagna. Nella zona interessata sono stati apposti cartelli di divieto. Il divieto sarà revocato, e ne verrà data tempestiva comunicazione, non appena sarà emesso un nuovo rapporto di prova da parte di Arpae che attesti il rientro del valore del parametro nei limiti previsti dalla legge.