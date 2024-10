Ravenna, distrutte le lumache in mosaico di Lido di Classe

RAVENNA - Le tessere in mosaico sono sparse ovunque. Probabilmente hanno usato una mazza per distruggere le due lumache, realizzate dalla mosaicista Silvana Costa e collocate nel cuore di Lido di Classe, nel giardino intitolato a Mariele Ventre. Il vicepresidente del Comitato cittadino, Omero Canali, non si spiega il motivo di questo gesto che va a colpire un’opera d’arte ideata dagli alunni della scuola primaria Burioli di Savio. Quando raggiungiamo Canali al telefono, nel pomeriggio di ieri, è di fronte alle sculture.

Il progetto risale a qualche anno fa e aveva contribuito ad arricchire la cittadina: «Siamo indignati da quando accaduto - commenta Canali -. Il lido in questi giorni è deserto, non ci sono turisti nè villeggianti e siamo certi che fino a domenica scorsa le lumache erano integre. Stiamo andando dai Carabinieri a denunciare il fatto. Per la terza volta le lumache sono prese di mira. Era già successo quest’estate e quella scorsa. Nei precedenti casi avevano rotto i colli delle sculture. Una volta il Comitato le aveva fatte anche aggiustare destinando una somma non indifferente. Potevano essere anche rotture accidentali, magari qualcuno poco rispettoso si era seduto sopra. Questa volta però è diverso. Hanno voluto distuggerle completamente. Se nelle scorse estati c’era stato il danno, oggi c’è il disprezzo».

L’amarezza di Omero Canali è tanta, anche perchè l’opera è dedicata a una persona che ha lavorato a lungo per il bene di Lido di Classe: «Questo gesto lo interpretiamo anche come uno sgarbo al compianto presidente del comitato cittadino, Amerigo Soprani, a cui l’opera è dedicata. Soprani aveva aderito alla proposta di collaborazione con la scuola Burioli. Il comitato cittadino aveva contribuito con una somma in denaro donata dagli sponsor ,per la realizzazione delle due lumache. Chi ha compiuto questo gesto ha agito contro la comunità del Lido, che poteva godere di un’opera d’arte, e contro la bellezza dei gesti, dell’amore per il proprio paese».