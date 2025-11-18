Ravenna, distrugge una vetrata davanti ai passeggeri in attesa del bus

Ravenna
  • 18 novembre 2025
Fotoservizio Massimo Fiorentini
Ravenna, distrugge una vetrata davanti ai passeggeri in attesa del bus
RAVENNA. Momenti di paura e sgomento ieri verso attorno alle 20 tra la stazione ferroviaria e i giardini Speyer. Un giovane straniero molto alterato ha buttato per strada prima alcuni cartelli stradali, poi un bidone della spazzatura e infine ha preso una grossa pietra e l’ha lanciata contro la vetrata di una pensilina dove alcune persone erano in attesa del bus. La vetrata è andata in mille pezzi e la gente è scappata. Qualcuno però ha avvisato le forze dell’ordine. I carabinieri sono arrivati e hanno identificato e fermato l’autore dei danneggiamenti. Sul posto è intervenuta anche una pattuglia della polizia locale.

