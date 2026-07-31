Ravenna, dissesti da radici: 700mila euro per le strade di Lido di Classe

Il Comune di Ravenna mette sul piatto 700.000 euro per lavori di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza dei dissesti da radici a Lido di Classe, col progetto approvato dalla giunta. Sono 139 i pini pubblici e 34 i pini privati interessati da interventi di bonifica delle radici per risolvere situazioni di pericolo al transito dei veicoli e dei pedoni a causa di sollevamenti del piano viabile, avvallamenti, dossi e fessurazioni della pavimentazione stradale. “Il nostro patrimonio arboreo, piuttosto diffuso pone problematiche riguardo all’espansione delle radici, soprattutto dei pini marittimi, con tutte le relative conseguenze su percorribilità e sicurezza. Sono numerosi gli interventi attuati in questi anni, ma molti altri ne effettueremo per contrastare e risolvere il fenomeno”, è la considerazione dell’assessore ai Lavori pubblici Massimo Cameliani. Le strade interessate sono numerose ma gli interventi saranno localizzati ai casi che presentano maggiori criticità. Dopo la fresatura, la rimozione e la demolizione del manto stradale, si interverrà col taglio e lo sradicamento delle radici, senza danneggiare la pianta, e con la posa di un tessuto non tessuto per impedire la ricrescita delle radici tagliate. Si potrà quindi procedere con la ricostruzione del pacchetto stradale. Un esperto agronomo verificherà lo stato di salute delle piante una per una. Il costo degli interventi rientra nel Piano degli Investimenti 2026/2028. L’inizio dei lavori è previsto nel 2027 per una durata di circa sei mesi.